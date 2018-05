Medipoint organiseert Eropuit-dag

Medipoint organiseert voor donderdag 17 mei de Eropuit-dag in de Medipoint | Oosterlengte-winkel aan de Venne 114 in Winschoten.

Tussen 10.00 en 16.00 uur kunnen bezoekers ontdekken welke mogelijkheden er zijn om er weer lekker en veilig op uit te gaan. Zo kunnen ze verschillende (elektrische) twee- en driewielfietsen, scootmobielen, (elektrische) loopfietsen, rollators en (elektrische) rolstoelen uitproberen. Maak tijdens deze dag ook kennis met onze eigen lijn rollators en rolstoelen: Travixx by Medipoint.

Bovendien krijgen bezoekers tot wel 25 procent korting op deze dag.

Vanaf 10.00 uur is iedereen uitgenodigd om langs te komen en familie, vrienden of buren mee te nemen. Medipoint zorgt dat er een hapje en drankje klaarstaat. Gedurende de dag is er deskundig en persoonlijk advies te verkrijgen over de verschillende producten, zijn deze uit te testen en kan er een proefrit worden gemaakt.

Meer informatie bij Medipoint | Oosterlengte, Venne 114, Winschoten, telefoonnummer: 088-1020100, website: www.medipoint.nl/eropuit.