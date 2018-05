Gratis kledingsbeurs wordt vaker gehouden op nieuwe locatie in Pekela

Leden van de christelijke gereformeerde kerk in Nieuwe Pekela die tot nu toe in het eigen kerkgebouw drie keer een gratis kledingbeurs hebben gehouden, zijn een nieuwe weg ingeslagen.

Het evenement zal in de toekomst vaker, wellicht iedere maand, worden georganiseerd op een andere locatie. Komende zaterdag 12 mei is de eerste beurs.

De gratis kleding, schoeisel en speelgoed zijn af te halen in een kantoorpand op het plaatselijke adres Holland Marsh 17D, op het industrieterrein nabij het Heeresmeer. Hetpand is van 10.00 tot 12.00 uur geopend. Iedereen is welkom. Op dit moment zijn

vrijwilligers van de kerk bezig met het plaatsen en inrichten van de benodigde stellages.

Op 16 juni en op 7 juli zijn de volgende kledingbeurzen.