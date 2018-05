Bloemetje van de Week voor Angelique Davids uit Midwolda

Ze werd genomineerd door Gabrielle Davids. Zij schreef: “Ik nomineer mijn oma. Ze woont heeft een boerderij met vijf honden, vijf kippen, vijf katten, vijf paarden en twee vogels. Ze staat klaar voor iedereen en altijd! Ze zorgt helemaal zelf voor haar dieren. Ze is een sterke vrouw en ik ben zeker weten trots op haar! Dus ik hoop dat jullie haar uit kiezen..”

De deur wordt niet opengedaan wanneer de initiatiefnemers van het Bloemetje van de Week, Jos Schaafsma en Pascal Meinders, aanbellen. De twee lopen om het boerderijtje met de karakteristieke luiken heen en zien dat de familie in de tuin zit. Ze worden hartelijk ontvangen door het drietal. Angelique, haar kleinzoon Sherency en zijn vriendin Jonne. Kleindochter Gabrielle is er niet: zij helpt mee bij het bevrijdingsfestival in Groningen. Van een afstandje worden ze zorgvuldig geobserveerd door vijf pony’s.

“Ongeveer twintig jaar geleden verhuisden we vanuit Zoetermeer naar Midwolda. We zochten rust en ruimte. Ruimte voor onze dieren.” Angelique werkte in de verpleging. Maar kreeg een ongeluk waardoor ze haar werk niet meer kon doen. “Mijn werk was mijn leven. De mensen in het verzorgingshuis voelden als familie voor mij.”

Angelique heeft al haar tijd en energie toen in het huis gestoken. “Het was echt een opknappertje. Maar op zo’n mooie locatie. Aan de rand van het dorp.” Inmiddels is er veel veranderd: het gebied achter haar woning is Oldambtmeer geworden. “In de periode dat het meer werd aangelegd, liep ik er vaak met mijn kleinkinderen. Kijk, dit wordt straks allemaal water, zei ik dan. Dat kon je je toen moeilijk voorstellen. En kijk hoe mooi het nu is!”

Angelique heeft vijf kleinkinderen. Door allerlei omstandigheden hebben een paar van hen bij oma gewoond. Sherency woont er nu nog steeds. “Gabrielle is zelfs door mij opgevoed: vanaf haar tweede tot haar dertiende woonde ze hier. We hebben wel een bijzondere relatie."

