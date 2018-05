FTC Toer ’80 uit Bellingwolde organiseert voor zondag 3 juni wederom Virol Grunnens Alternatief. Sportieve wielrenners kunnen hierbij kiezen voor een tocht over 80 of 120 kilometer, die de fietsers voert door het Oldambt, Westerwolde en de Veenkoloniën.

De start en finish is bij de Eextahal in Scheemda. Dee wielrenners krijgen een volledig uitgepijlde route voorgeschoteld.

Erik Klinkenberg is penningmeester van Toer ’80 en tevens voorzitter van de werkgroep die het evenement organiseert: “We vergeten wel eens in wat voor mooi gebied we wonen. Je raast er met de auto zo doorheen, maar op de fiets neem je dat veel beter in je op. Daarom ben ik ook gaan fietsen. De organisatie van Grunnens Alternatief ‘staat.’ Dat betekent dat we van de NTFU met twee sterren zijn gewaardeerd voor onze goede aanpak. We hebben de fietsers veel variatie te bieden. Van polderlandschap naar de beboste omgeving van Westerwolde, alles zit er in.”

Inschrijven

De deelnemers kunnen zich op 3 juni in Scheemda inschrijven, maar ook via de NTFU- site. Klinkenberg: ”Dat laatste heeft onze voorkeur. Dan hebben we bij de start minder tijd nodig om iedereen te bedienen. Er zit nog steeds groei in het aantal deelnemers. We hopen dit jaar in de buurt van zo’n 300 fietsers te komen.”