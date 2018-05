Giro zonder Grenzen langs de kroonjuwelen van het grensgebied

De zevende editie van de Giro zonder Grenzen wordt gehouden op zondag 6 mei. Het grensoverschrijdende fietsevenement vindt plaats als herinnering aan de doorkomst op 12 mei van de etappe Groningen-Münster van de toen in Groningen van start gegane Giro d’Italia.

Het affiche vermeldt de picknick Giro, een tocht voor gezinnen, vrienden en buurtverenigingen met een lengte van 55 kilometer en de Gruppo Sportivo. Dat is een pelotonsrit met een lengte van 100 kilometer.

De routes voeren de deelnemers langs de kroonjuwelen in het grensgebied. De start is bij het sportpark in Musselkanaal.