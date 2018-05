Actie Julian Vos uit Oude Pekela succesvol: AED is aangeschaft

Julian Vos is een aantal weken geleden een actie gestart om geld in te zamelen voor een AED. En met succes. De AED is bevestigd aan het pand aan de Winschoterweg 5 in Oude Pekela.

De AED is reeds operationeel en aangemeld bij diverse instanties zoals de Hartstichting en het Rode Kruis.

Vos: "De laatste stap van dit initiatief is het kenbaar maken van de beschikbaarheid van de AED en mensen aan te sporen tot het volgen van een reanimatiecursus." Ook ziet Vos graag dat ze zich aanmelden als burgerhulpverlener.

Per week krijgen zo’n 300 mensen in Nederland een hartstilstand buiten het ziekenhuis. Hoe sneller een AED ingezet wordt, hoe groter de kans dat iemand een hartstilstand overleeft. "Hoewel deze AED eenvoudig is te bedienen, is het verstandig om hier een training voor te volgen", stelt Vos.

Voor meer informatie over deze training en het aanmelden als burgerhulpverlener, kan contact worden opgenomen via vosjulian@hotmail.com of 06-15233966.

Zie ook: http://www.hartstichting.nl/reanimatie