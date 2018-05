Wandelen langs het koolzaad

De zon schijnt en er staat geen harde wind...., kortom: een ideale gelegenheid om een wandeling te maken langs het bloeiende koolzaad. In galerie De Groninger Kroon in Finsterwolde kunnen wandelaars een route krijgen langs de weidse polderlandschap van het Oldambt.

Er is onder meer een wanelroute van 12 kilometer, en een fietsroute van 35 kilometer door de Dollardpolders en een stukje door Duitsland.

Er zijn sporen in het landschap te zien, die zijn ontstaan door de eeuwenlange strijd tegen het water; men ervaart zijn uitgestrektheid, zijn luchten, zijn boerderijen, het vee en de vogels. En wellicht is ook de zeldzame Grauwe Kiekendief, die sinds een aantal jaren vooral in dit gebied weer voorkomt, te zien.

Galerie De Groninger Kroon is gevestigd aan de Reiderwolderpolder 3 in Finsterwolde. Voor meer informatie: http://degroningerkroon.nl/