Trijnie Hilvering uit Oude Pekela: Gezondheid begint bij jezelf

Trijnie Hilvering uit Oude Pekela is 40 jaar werkzaam in de gezondheidszorg, waarvan de laatste jaren als verpleegkundige in de thuiszorg. Ze kwam in aanraking met het 3Care-gezondheidsconcept en ontdekte dat er in de gezondheidszorg veel winst te bereiken is als mensen weten wat ze er zelf aan kunnen doen.

Ze heeft daarom de opleiding tot 3Care-specialist gedaan om meer mensen te kunnen helpen eerst zichzelf te helpen en daarmee een beter zelfherstellend vermogen op te bouwen.

Het 3Care-gezondheidsconcept is ontwikkeld door twee zussen, Coby Bouwkamp-Ten Kate en Alda Dekker-Ten Kate. Beiden orthomoleculair therapeut en gespecialiseerd in voedingsgeneeskunde. Hilvering: "Zij weten uit jarenlange ervaring dat veel gezondheidsklachten kunnen worden gerelateerd aan voeding en leefstijl. Tekorten aanvullen, de darmen herstellen en afvalstoffen uit overtollig buikvet afvoeren een wereld van verschil kan maken voor degezondheid van de mens."

Insuline uitputting

"Vroeger leefden mensen in lijn met de natuur, maar de laatste honderd jaar is er veel veranderd. Voeding is vaak bewerkt en niets is meer wat het lijkt. Ook al denken we dat we gezond eten, het staat ver af van de voeding zoals het oorspronkelijk was bedoeld. Dit kan klachten veroorzaken als hoge bloeddruk, overgewicht, diabetes type 2, verhoogd cholesterol, hart- en vaatziekten, hoofdpijn, allergieën, darmklachten, depressie enz. Ook vermoeidheid komt vaak voor zonder dat de oorzaak hiervan echt duidelijk is. Al deze ziektes en/of klachten kwamen honderd jaar geleden amper voor. Ons lichaam lijdt aan uitputting van energie omdat we ons eigen herstellend vermogen kwijt zijn geraakt. We grijpen vaak eerder naar medicatie,

in plaats van eerst het zelfherstellend vermogen van ons lichaam opnieuw te activeren."

Zorgpunten

"Binnen een maand kun je weer leren om je lichaam dat te geven waar het om vraagt. De zorgpunten zijn: Voeding terugbrengen in een goede balans tussen gezonde koolhydraten, volwaardige eiwitten en de juiste vetzuren, het vochtgehalte verhogen op celniveau ofwel adequaat water drinken, en het zuurstof op celniveau verhogen door 30 minuten per dag in de buitenlucht te bewegen."

Gezondheid centraal

3Care Cell Protection is gebaseerd is op wetenschappelijke kennis en de gezondheid van lichaamscellen staan daarbij centraal. Daarom wordt bij iedere cliënt gestart met metingen op weefselniveau van onder andere essentiële voedingstoffen, vochtgehalte, opname van vetzuren, verzuring, darmfunctie en cholesterolverhouding. Dit gebeurt met behulp van een goede intake en duidelijke meetapparatuur waarin de huidige stand van zaken wordt vastgesteld.

Hilvering: "Dit is het startpunt vanwaar we uitgaan. Herstel en verbeteren van je eigen gezondheid is leuk alsje er zelf bij betrokken bent en inzicht krijgt in resultaten."

Voor meer informatie: www.3care.eu of neem contact op met Trijnie Hilvering via trijniehilvering@gmail.com of 06-29 979642.