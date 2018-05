Laatste hand gelegd aan inrichting expositie bij Galerie 10 bij 10

Bram van der Lycke en Jan Pekelder zijn bezig de laatste hand te leggen aan de inrichting van de tentoonstelling van Leo van den Herik en Annalies Hoornweg, die van 6 mei tot en met 17 juni exposeren in Galerie 10 bij 10 aan het Dok 1A in Nieuwolda.

"Het zijn prachtige, niet al te grote objecten, met verrassende effecten. Keramiek met deurtjes die open kunnen en waar je een 'dingetje' in kunt stoppen bijvoorbeeld, of een trap die tot in de hemel reikt", zegt Cocky Loos van de galerie. "Laat u verrassen."

Hoornweg is gefascineerd door overblijfselen van gebouwen, door aangetaste en afgebladderde muren, door het materiaal waarvan ze zijn gemaakt en de invloed van die tijd en weersomstandigheden erop. Ze is ook geïnteresseerd in de wijze waarop verschillende culturen met dood en gedenken omgaan. Vanuit dit gegeven maakt zij prachtige objecten die tegenwoordig door dekseltjes of deurtjes kunnen worden geopend en dienst kunnen doen als bergplaats voor dierbare herinneringen. Wat haar werk zo sterk maakt, zijn de veelal matte aardse kleuren vermengd met de klei, die in hun gelaagdheid een prachtige schilderachtige uitstraling aan haar objecten geven.

Leo van den Herik’s werk is sinds zijn komst naar Groningen ‘luchtiger’ geworden. Toch is zijn werkelijkheid nog steeds schijn. Realistisch afbeeldingen met een mentale realiteit waarin de humor, verborgen in een bed van ironie, wat minder dominant aanwezig lijkt te zijn. Maar ergens klopt het steeds niet. Schijn bedriegt. Bij nadere beschouwing kan men het werk van Leo ook als zeer poëtisch opvatten en er een nieuwe werkelijkheid in ontdekken.

De opening op 6 mei is om 15.00 uur. Openingstijden Galerie 10 bij 10: zaterdags en zondags van 13.00 tot 17.00 uur en op afspraak (06-55374588).