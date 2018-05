De Pompers in het voorprogramma van Bökkers in Blauwestad

Rock’n Rollband De Pomper staan vrijdag 22 juni in het voorprogramma van de Sallandse rockformatie Bökkers tijdens Boerenrock van Gezellig Blauwestad in Midwolda.

De Pompers geven op 26 mei een reünieconcert in Partycentrum in Finnewold. Dit optreden is stijf uitverkocht. Het was de bedoeling dat het bij dit ene optreden zou blijven, maar - zo liet zanger-gitarist Benni Drenth weten - de verzoeken voor optredens stromen binnen.

"Afgesproken is echter", ze stelt Drenth, "dat De Pompers geen doorstart maakt."

Voor wie geen kaarten wist te bemachtigen voor de reünie op 26 mei, is het optreden van De Pompers in Blauwestad dan ook de enige kans om de band nogmaals in actie te zien.

Voor kaarten: www.gezelligblauwestad.nl