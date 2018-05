Zangeres Chrissy Lee tekent platencontract in Hollywood

Van de rust in Zuidoost-Groningen naar de glitter en glamour in Hollywood. Het kan snel gaan. Dat bewijst de in Ter Apel geboren en in Misselkanaal opgegroeide zangeres Marije Oosting, die nu aan de weg timmert als Chrissy Lee.

"Het begon allemaal toen ik ongeveer twee jaar geleden, samen met een vriend, in de Starbucks in Zürich was", vertelt Chrissy. "Geo Slam was in Zürich omdat hij met een andere kunstenaar werkte. Mijn vriend herkennde Geo direkt, ging gewoon naar hem toe en stelde me voor. Ik kende Geo van zijn samenwerking met One Direction en Jason Derulo."

Er was meteen een klik tussen Chrissy en Geo, alhoewel hij haar nog nooit had horen zingen. "Hij zei dat hij mijn persoonlijkheid cool vindt en dat we in contact zouden blijven. Helaas waren we allebei zo dom en vergaten we elkaar onze telefoonnummers te geven. Ongeveer vijf maanden later stuurde ik een aantal van mijn liedjes naar Gary Rabie. Ik kende Gary van Facebook en wist dat hij met Geo werkte. Ongeveer een maand later belde Geo me op en zei dat hij een paar weken terug in Europa zou zijn."

Zweden

"Uiteindelijk ontmoetten we elkaar in Stockholm. Nadat we een paar uur hadden gepraat, schreef Geo ter plekke twee liedjes voor me. Dat was echt geweldig!"

Even later tekende Chrissy een platencontract bij Hollywood-label XCXartists. "Mijn eerste single 'Fueled by the rush' is klaar en is naar Anthony Paganini gestuurd in de MEI Studio in New York voor mastering.

Werken met Geo Slam

"Natuurlijk was ik in eerste instantie geschokt dat een Hollywood-producent geïnteresseerd is in mijn muziek. Werken met Geo was lastig, want hij is een echte perfectionist, maar ook erg grappig."

Hoe gaat het nu verder?

"Ik ben geboekt voor vele fotoshoots en video-opnames, werk aan mijn documentaire, die binnenkort op Youtube te zien is. Ook werk ik aan een blog. Ik kijk er erg naar uit omde mensen te laten zien, wat ik in de laatste twee jaar heb gedaan."

Hoe klinkt de muziek?

"Pop, punk, rock, trance, veel power en humor. Gek, sexy, vulgair. Het wordt één groot feest!"

Wie is Marije Oosting?

"Ik ben als Marije Oosting geboren in Ter Apel, ben opgegroeid in Musselkanaal en in 2005 naar Zwitzerland verhuisd. Ik ben 23 jaar, zing sinds mijn vierde en droomde altijd al van een carrière als zangeres. In Nederland werd ik op school vaak gepest, dus dat was nog een extra motivatie."

Marije trad in Nederland ook wel op, maar haar doorbraak kwam in Zwitserland. Naast zingen was ze ook te zien in tv-shows in Zwitserland en Duitsland.

"Ik heb nogsteeds een Nederlands paspoort trouwens, maar praat de taal niet meer zo goed, ha, ha."

Meer informatie

Meer informatie over Chrissy Lee op: https://www.facebook.com/chrissyleexcx/ en https://www.instagram.com/chrissyleexcx/