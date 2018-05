Walk & Talk in Bibliotheek Winschoten

Iedereen die op zoek is naar (ander) werk is welkom bij Walk & Talk, een netwerkbijeenkomst waar werkzoekenden elkaar ontmoeten, hun ervaringen delen en waar men praktische tips krijgt die helpen in de zoektocht naar een geschikte baan.

Op vrijdag 18 mei behandelt uitzendbureau Randstad het onderwerp Human Forward: hoe blijf je zichtbaar voor werkgevers in het digitale tijdperk? Er wordt verteld over de manieren die je als werkzoekende kan gebruiken om een persoonlijk netwerk op te bouwen en op te vallen voor je toekomstige werkgever.

Deelname aan Walk & Talk is, net als de koffie en thee, gratis. Aanmelden hoeft niet.