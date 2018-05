Programma SamenLoop voor Hoop Oldambt is rond

In de openingsceremonie staat het thema ‘beleven’ centraal. Beleven betekent ‘samen een bijzondere gebeurtenis organiseren en meemaken’. De SamenLoop voor Hoop Oldambt gaat van start met alle teamcaptains, teamleden, vrijwilligers, sponsoren, mensen die betrokken zijn bij de organisatie en de overige deelnemers.

Symbolisch ontsteken de teamcaptains het SamenLoop voor Hoop-vuur, dat gedurende de 24 uurs wandelestafette blijft branden.

Kaarsenceremonie

Het meest aangrijpende onderdeel van de SamenLoop voor Hoop is de kaarsenceremonie (22.30 uur). Deze ceremonie staat in teken van 'meeleven'; iedereen die kanker heeft of heeft gehad steun geven en laten merken dat je er voor hen wilt zijn. Tijdens de kaarsenceremonie wordt stilgestaan bij de dierbaren. Het hele parcours is uitgelicht met kaarsenzakken, waarop volwassenen en kinderen een persoonlijke boodschap hebben geschreven.

Erik Hulsegge, ambassadeur van de SamenLoop voor Hoop, start de kaarsenceremonie.

Het winnende SamenLoop-gedicht wordt voorgedragen, er is een dansshow te zien van F2 Dance Company en het SamenLoop voor Hooplied wordt gezongen. Dan start ook de ronde op het parcours met alle eregastenen alle teamleden.

Glow in the night walk

In de nacht van 2 op 3 juni van 01.00 tot 04.00 uur wordt aan alle deelnemers en bezoekers gevraagd om zo verkleed en verlicht mogelijk op en naast de baan te lopen voor de Glow in the night walk.

Slotceremonie

SamenLoop voor Hoop Oldambt wordt afgesloten met de slotceremonie, die in teken staat van 'doorleven'. Hans Nijland, directeur van FC Groningen, sluit de SamenLoop voor Hoop af.

Op zondag 3 juni om 15.00 uur wordt het signaal gegeven dat de SamenLoop voor Hoop Oldambt is afgelopen. De laatste ronde wordt een spectaculaire, want de eregasten en alle teamleden lopen de laatste ronde namelijk samen.

Kort na 15.00 uur wordt ook het eindbedrag bekendgemaakt van de SamenLoop voor Hoop Oldambt. Dit bedrag wordt overhandigd aan KWF.

Twee podia

De SamenLoop voor Hoop heeft een 24-uurs programma op twee podia, met artiesten, bands en dichters die belangeloos optreden en voordragen, een kinderdorp met vertier voor de allerkleinsten, oude trekkers en legervoertuigen, scouting en diverse foodtrucks.

Meer weten?

Meer weten over de Samenloop voor Hoop Oldambt? Zie de Facebookpagina SLVHOldambt, of https://www.samenloopvoorhoop.nl/oldambt