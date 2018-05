Organisatie is klaar voor Night Fever Revival

De organisatie, HQ-Events, van de Night Fever Revival, op zaterdag 12 mei in de Harbour JazzClub Winschoten is er helemaal klaar voor.

"Alle voorbereidingen zijn in volle gang, het horecateam is succesvol getest tijdens het fantastische optreden van Alloway op 7 april in De Tramwerkplaats. De deejays staan te trappelen om hen goed voorbereide samenspel en playlist in te zetten en het publiek helemaal los te laten gaan. De kaartverkoop loopt als een speer en het hele team van HQ-Events kan niet wachten tot het eindelijk zover is", zegt Yvonne Boersma namens de organisatie.

Voor de laatste kaarten kan mennog terecht op www.hq-events.net. Toegangskaarten zijn ook te koop bij Primera Kiewiet in Winschoten en Total Spakman in Stadskanaal.