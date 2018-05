Lezing slaap, slapeloosheid en wat je er zelf aan kunt doen bij Troost & Meer

Heb jij slaapproblemen? En wil je weten wat je zelf kunt doen om hier verandering in te brengen? Kom dan naar de lezing 'Slaap, slapeloosheid en wat je er aan kunt doen'bij Troost & Meer in Winschoten.

Troost & Meer is aan de Bosstraat 22 in Winschoten. De lezing is op woensdag 9 mei , aanvang 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur). Opgeven kan via info@troostenmeer.nu.

De kosten voor deze avond zijn 10,00 euro, inclusief koffie en thee met iets lekkers op basis van etherische olie.

Na afloop krijgen de bezoekers een mini-flesje Lavendelolie mee.