K6 en SamenLoop Oldambt binden strijd aan met kanker

Toeval bestaat niet. Dat dachten de mensen van K6 Tegen Kanker en SamenLoop voor Hoop Oldambt. Want ze kwamen erachter dat ze in hetzelfde weekend acties hebben voor KWF en het Ommelander Ziekenhuis Groningen, locatie Scheemda.

Daar waar eerst de angst was dat beide organisaties elkaar in de weg zouden kunnen zitten is het tegendeel waar.

Liesbeth Jansen, voorzitter SamenLoop voor Hoop: ”We zijn gelijk bij elkaar op één lijn gekomen. En we waren het direct eens. We doen gezamenlijk iets met en tegen kanker, op totaal verschillende terreinen. En ik moet zeggen dat ik een zwak heb gekregen voor K6. Dat ze gelden inzamelen om voor kinderen in het nieuwe ziekenhuis een EyePlay te realiseren (interactief spel, red.) om ze op een speelse manier te kunnen laten bewegen vind ik fantastisch. Ook de historie van K6 spreekt me aan. Vanuit een droevige aanleiding zoveel goeds doen, daar heb ik het grootste respect voor.”



Weekend van 2 en 3 juni

En zo zijn er dan ook in het weekend van 2 en 3 juni twee grote events in de gemeente Oldambt. Met een Benefietconcert voor K6 in De Klinker met medewerking van Het Politie Orkest Noord-Nederland, Edwin Jongedijk, Twij Körten Twij Langen, Shantykoor Maritiem, Pirates4kids op zaterdagavond 2 juni.

Daarnaast de SamenLoop Voor Hoop op 2 en 3 juni bij De Wilgenborg in Blauwestad met muziek van onder andere Alloway, Sproakwotter en The Blues Cast.

De SamenLoop voor Hoop is een 24-uurs evenement waar teams in estafette vorm de 24 uur gaan volbrengen. Zo is er op zondag 3 juni een KinderLoop, waar kinderen niet 24 uur, maar 24 minuten lopen, om zo ook stil te staan bij kanker. Tijdens de SamenLoop staan de eregasten, mensen die kanker hebben of hebben gehad, centraal. Voor hen is er een volledig programma met onder andere welness en workshops waaraan zij mee kunnen doen.

Belangrijk

Bart Kruizinga, voorzitter K6: “ Ik weet wel zeker dat aan de SamenLoop veel mensen mee gaan doen. Wij hopen natuurlijk ook op een volle Klinker. En op zondagochtend zal ik samen met broer Evert van zangduo K Twije een paar liedjes komen zingen op het podium. Het is te belangrijk dat we zoveel mogelijk doen om de ziekte kanker uit te bannen en de gevolgen voor mensen wat te verzachten. Iedereen kent in zijn of haar omgeving mensen die met deze ziekte te kampen hebben. Prachtig dat we gezamenlijk als SamenLoop voor Hoop en K6 daar in de volle breedte aandacht aan kunnen geven."