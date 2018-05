Francesca Chietti uit Winschoten 'achter slot en grendel'

Francesca Chietti uit Winschoten gaat twaalf uur lang, figuurlijk, 'achter slot en grendel'. Ze doet mee aan de actie 'Lock me Up – Free a Girl'.

In India worden duizenden meisjes gedwongen tot prostitutie en opgesloten in bordelen, in hokjes van één bij twee meter. Om hiertegen in verweer te gaan organiseert Free a Girl sinds 2011 'Lock me Up – Free a Girl', als onderdeel van de Week tegen Kinderprostitutie.

Doel is om met heel Nederland nog veel meer meisjes uit de gedwongen prostitutie te bevrijden.

Tijdens de zevende editie van Lock me Up – Free a Girl, van maandag 14 tot en met zaterdag 19 mei, zullen er bij restaurants en bedrijven door heel Nederland hokjes van één bij twee meter staan. Jimmys Groningen aan de Herestraat 100 is één van de organisaties die zich inzet voor deze actie.

Francesca Chietti, geboren en getogen in Winschoten, is één van de vrijwilligers die zich twaalf uur lang, met slechts een kommetje droge rijst en voldoende water, laat opsluiten om geld in te zamelen.

Wilt u haar hiermee helpen? Ga dan naar https://www.lockmeup.nl/locaties/jimmys/ en doe een donatie. Of doneer op maandag 14 mei ter plekke: Francesca zit die dag van 9.00 tot 21.00 uur opgesloten bij het pand van Jimmy's.