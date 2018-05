Bakker assurantiegroep in Winschoten naar nieuwe locatie

Bakker assurantiegroep werkte sinds afgelopen zomer hard aan de verbouwing en inrichting van het kersverse onderkomen. Samen met onder meer de nieuwe buurman RSE telecom & ICT is er een zeer modern kantoor van gemaakt, dat is voorzien van moderne en duurzame technieken. “Wij delen het pand met RSE, al vele jaren een uitstekende zakenrelatie. En ook nu merkten we weer dat beide bedrijven goed bij elkaar passen: we zijn beide vooruitstrevende organisaties”, vertelt Bakker.

Groei

Naast bereikbaarheid en uitstraling op de nieuwe zichtlocatie, is de belangrijkste reden voor de verhuizing dat Bakker assurantiegroep door structurele groei te groot werd voor het voormalig onderkomen aan de Venne in Winschoten. “Of het nu gaat om mkb-ondernemers, de agrarische sector of particulieren, onze klanten rekenen erop dat wij betrokken, bekwaam en bereikbaar zijn. En zeker ook niet onbelangrijk: een groot deel van onze zeventien medewerkers is vaak onderweg. Voor hen is een goed bereikbaar pand met ruime parkeergelegenheid ook een uitkomst”, licht de directeur en eigenaar van de assurantiegroep toe.

Over Bakker assurantiegroep

De Bakker assurantiegroep bestaat uit zes bedrijven, die allemaal staan voor gedegen advies en succesvolle samenwerking. Bakker Boven assurantiën, Bakker Ganzeveld assurantiën, Còmplex advies, Regiobank Winschoten, Bakker van der Ploeg assurantiën en Bakker Zuidveld agro hebben elk hun eigen signatuur, maar werken tegelijk nauw samen voor optimale synergie.

Bakker: “Onze drie assurantiekantoren richten zich breed op de particulieren en de zakelijke markt. Bakker Zuidveld agro is specialist in agrarische verzekeringsvraagstukken, Còmplex advies biedt ondersteunende kennis en diensten op het gebied van inkomensvoorzieningen en bij Regiobank Winschoten kunnen onze klanten terecht voor al hun bankzaken, hypotheken en leningen.”