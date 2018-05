Back To The Country in De Klinker

Zeven Nederlandse topartiesten komen zaterdag 12 mei naar Winschoten voor de uitvoering van hun succesvolle theatershow Back To The Country. Eén van de trekpleisters van de show is Savannah uit Tilburg, de meest populaire countryband van de Benelux. Het concert in cultuurhuis De Klinker begint om 20.15 uur.

Naast Savannah wordt Back To The Country gedragen door de solisten Dick van Altena en Cor Sanne. Laatstgenoemde praat en zingt de avond op speelse wijze aan elkaar. De zeven artiesten nemen de bezoekers mee terug naar de jaren ’50, ’60 en ’70, toen de hitparades nog werden gedomineerd door Country en Rock & Roll.

Back To The Country is een nostalgische mix van tientallen klassiekers uit de Amerikaanse muziekgeschiedenis. Op het programma staan onder andere nummers van Johnny Cash (Ring Of Fire), Don Williams (Amanda), Mavericks (All You Ever Do Is Bring Me Down), Freddy Fender (Rancho Grande), John Denver (Annie's Song) en The Everly Brothers (Be Bop a Lula). De titelsong Back To The Country is van Neil Young.

Na afloop van de show is er een afterparty, waarbij sing-alongs worden afgewisseld met verzoeknummers.

Kaarten

De entreeprijzen zijn 17,50 en 20,50 euro. De kaartverkoop is al begonnen. Bestellen kan via 0597-700270 of via www.indeklinker.nl.