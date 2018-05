Gomos op weg naar unieke primeur

Met Kracht Vooruit, in 1929 in Leeuwarden opgericht, is dit seizoen gespecialiseerd in dikke nederlagen. Net als de Groninger studenten van Forward. Het merkwaardige is dat slechts één van beide laagvliegers rechtstreeks degradeert. De nummer voorlaatst kan zich namelijk via de nacompetitie nog handhaven, maar MKV’29 of GSAVV Forward zal zich straks weinig illusies maken. Al weet je het in het land van Koning Voetbal nooit zeker.

Gomos-MKV begint zondag om 14.00 uur. Rond 15.45 uur kan het feest dus beginnen. Onder voorbehoud, maar eigenlijk is dat er niet. Want onder normale omstandigheden rekenen de geelzwarten af met de Friezen. Die natuurlijk ook wel een biertje lusten. Titelstress? Daar hoef je tegen MKV geen last van te hebben. Onlangs won Gomos in Ljouwert nog met 9-0! De koploper heeft deze competitie wel voor hetere vuren gestaan, zoals in de derby’s tegen Roden en de kraker van zondag tegen concurrent SC Stadspark. In Groningen zegevierden de mannen van Wim Bakering knap en dik verdiend met 1-3.

Trainer verstaat vak

Dat de 50-jarige Norger zijn vak verstaat had hij enkele jaren geleden bij Achilles 1894 al bewezen. Ook zijn Asser opvolgers Theo ten Caat en Paul Weerman hebben het trouwens uitstekend gedaan of doen dat nog. Bij zijn oude liefde Gomos werkt voormalig speler Bakering met een jonge, hongerige en gretige selectie. In principe probeert ‘Baak’ aanvallend te voetballen, maar uitgerekend zijn defensie is dit seizoen het sterkste onderdeel van de ploeg. Niet voor niks hield Goed Oefenen Maakt Ons Sterk al 12x de ‘nul’. De Drenten wonnen 19 van de 24 duels en sneuvelden slechts 4 maal. Merkwaardig is dat een centrale verdediger topscorer is: Ronald Sloots (14 goals).

Gomos is zondag de eerste club uit de gemeente Noordenveld die zich eersteklasser mag noemen. Noordenveld ontstond begin 1998 na de samenvoeging van de oude gemeenten Norg, Peize en Roden. Van oudsher noemde Roden zich in de kop van Drenthe graag de ‘parel’. Veelzeggend was de lijfspreuk: ‘In Roden kan alles’. Niet voor niks trainde FC Barcelona (met wijlen Johan Cruijff) graag aan de Norgerweg. Van haar torenhoge ambities maakte de vv Roden bepaald geen geheim. Ondernemer Sjors van der Heide lanceerde ooit een vijfjarenplan waarop alle superlatieven van toepassing waren. Maar never nooit niet landde Roden in de eerste klasse. Een jaar geleden waren de zwartwitten er trouwens akelig dicht bij. Tegen Noordster kregen ze toen in Rolde een kans voor open doel. Het was snikheet en in de verlenging bezweek Roden weer eens onder de druk.

Gomos promoveert zondag dus als eerste Noordenvelder club naar de eerste klasse van het amateurvoetbal. Alvast van harte proficiat.

Wessel Aslander