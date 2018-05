Scheepstra-film op RTV-Drenthe

Scheepstra was leraar in Groningen, onderwijsvernieuwer en schrijver van tal van schoolboeken, waaronder Ot en Sien. Hij werkte nauw samen met de pedagoog Jan Ligthart (1859-1916). Door een gelukkig samenspel van drie begaafde mannen, Jan Ligthart, Hindericus Scheepstra en de illustrator Cornelis Jetses (1873-1955), zijn er verrassende uitgaven tot stand gekomen die tientallen jaren grote invloed hebben gehad op het Nederlandse onderwijs. Het grote succes van al deze uitgaven had alles te maken met de frisse ideeën die eraan ten grondslag lagen, de boeiende teksten, maar zeker ook aan de fraaie illustraties van Jetses.

Hele generaties schoolkinderen hebben leren lezen aan de hand van het leesplankje aap...noot...mies... en tal van leesseries, waaronder het sublieme Ot en Sien. De meeste boekjes zijn geschreven door Hindericus Scheepstra die een opmerkelijk talent had om voor kinderen te schrijven. Hij overleed in 1913 vrij plotseling in zijn woonplaats Groningen na een hartstilstand. Hij werd maar 54 jaar.

Scheepstra Kabinet

Om Scheepstra meer bekendheid te geven is er in mei 2012 in Roden een Scheepstra Kabinet geopend dat door vrijwilligers wordt gerund. Als aanvulling op deze blijvende expositie is nu een film tot stand daarop gebracht waarin over het leven en werk van Scheepstra wordt verteld. De film is gemaakt door Wobbe Gorter uit Zevenhuizen die als filmmaker zijn sporen ruimschoots heeft verdiend. Het script is van journalist-auteur Jan A. Niemeijer uit Groningen die in de film zelf aan het woord komt. Hij is de biograaf van Cornelis Jetses en ook de schrijver van het levensverhaal van H. Scheepstra in het boek Kijk, Ot en Sien - een klassieker in de Nederlandse jeugdliteratuur. De verbindende tekst wordt gesproken door Peter Vegter (oud-schoolmeester uit Roden).

De film over Scheepstra is tijdens de openingstijden (vrijdagen, zaterdagen en zondagen van 13:30 uur tot en met 16:30 uur) te zien in het Scheepstra Kabinet in Roden, samen met een speciale tentoonstelling over zijn werk en zijn leven. Op 20 mei, op eerste pinksterdag, is het kabinet gesloten maar zal de film driemaal worden uitgezonden door RTV Drenthe op om 10.30, 13.30 en 16.30 uur.