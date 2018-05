De Waterlelie gewoon open na brand in sauna

Gasten en medewerkers van Wellnessresort de Waterlelie zijn onlangs opgeschrikt door brand in een sauna achter in de tuin.

De schade is beperkt gebleven tot de betreffende sauna waardoor alle andere faciliteiten niet zijn aangetast. Mede door adequaat optreden die avond van medewerkers, de professionele aanpak van de brandweer en andere betrokken partijen is de impact voor het bedrijf beperkt gebleven.

“Gelukkig is er niemand gewond geraakt en zijn alle gasten op tijd in veiligheid gebracht zondag. De samenwerking was goed: ondanks de ‘paniek ‘bleef de ‘rust’ bewaard. Ik bedank hierbij allen die zich hebben ingezet die avond (en de dagen erna). Onderzoek moet uitwijzen wat de oorzaak van de brand is geweest,” aldus managing director van Wellnessresort de Waterlelie Nikki Bouman.

“De houtgestookte sauna die in vlammen is opgegaan, was begin vorig jaar geheel vernieuwd en was een favoriet onder onze gasten. We kijken weer vooruit; dit biedt ook perspectief! Zodra mogelijk starten we met de opbouw van een nieuwe sauna (achter de schermen) of wellicht wel meerdere sauna’s. Voor de gast is het zoals altijd gewoon ontspannen, tenslotte zijn er nog 8 sauna’s om van te genieten.”