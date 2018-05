Schooljeugd geniet van korfbaltoernooi Noordenveld

Maandag en dinsdag werd op de velden van korfbalvereniging

Noordenveld het toernooi in Roden gespeeld. Honderden jongens en

meisjes , ingedeeld in 86 teams, deden twee avonden hun uiterste best om met één van de bekers naar huis te gaan.

Verdeeld over twee klassen (46 A-teams in 11 poules en 40 B-teams in 10 poules) werd op 12 velden gestreden om de eerste plaats in de poule en de bijbehorende bekers. Alle teams speelden met de regels van het 4-korfbal, verhouding jongens, meisjes 2/2. Ieder veld bestaand uit 1 vak, met daarop 2 korven.

Veel inzet

Onder leiding van 33 scheidsrechters van de kv Noordenveld werden 135 wedstrijden gespeeld voordat de prijzen uitgereikt konden worden door de leden van de schoolsportcommissie. Onder ideale omstandigheden werd er op de korfbalvelden aan de Borglaan met veel inzet gestreden om het kampioenschap in de verschillende poules. De nummers 1 van de A1, de A2, de B1 en de B2-poule mogen meedoen aan de Provinciale Schoolkorfbal Kampioenschappen. Deze worden dit jaar gespeeld op zaterdag 9 juni in Assen.

De teams die hieraan deel mogen nemen zijn Poolster A1, Valkhof A2, Marke B1 en Valkhof B1.



De prijswinnaars:

Poule B10: Valkhof B6

Poule B9: Marke B5

Poule B8: Valkhof B5

Poule B7: Tandem B4

Poule B6: Marke B3

Poule B5: Hoeksteen B3

Poule B4: Hoeksteen B2

Poule B3: Hoge Holt B1

Poule B2: Valkhof B1

Poule B1: Marke B1

Poule A11: Hoeksteen A8

Poule A10: Tandem A6

Poule A9: Hoeksteen A6

Poule A8: Hoeksteen A5

Poule A7: Marke A4

Poule A6: Valkhof A4

Poule A5: Hoeksteen A3

Poule A4: Tandem A2

Poule A3: Marke A2

Poule A2: Valkhof A2

Poule A1: Poolster A1



De finale tussen de kampioenen van A1 en A2 (Poolster A1 en Valkhof A2) eindigde in een 7-2 overwinning voor het team van de Poolster. Mede dankzij de fantastische inzet van tientallen vrijwilligers kan de organisatie weer terugzien op een prachtig toernooi, met twee mooie dagen van wedstrijdspanning en sportplezier. (Foto's KV Noordenveld.)