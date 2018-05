Nieuw-Roden Vr1 houdt kans op titel

De een na laatste wedstrijd tegen Groen Geel moest gewonnen worden om uitzicht te houden op het kampioenschap. Winsum Vr1 heeft de beste papieren voor het behalen van de titel. Maar Winsum mag geen punten meer verspelen in hun komende twee wedstrijden. Nieuw-Roden heeft nog een wedstrijd te gaan op 26 mei tegen Asser Boys Vr1. Terwijl Winsum Vr1 in hun laatste competitie wedstrijd Groen Geel Vr1 treft. Bij het niet halen van het kampioenschap is de nacompetitie de optie om alsnog te kunnen promoveren naar de gewilde eerste klasse.

Met man en macht

Groen Geel was een geduchte tegenstander met veel routiniers in hun gelederen. Doordat er behoorlijk veel Groen Gelen misten, werd de wedstrijd hoofdzakelijk in een richting gespeeld. Groen Geel verdedigde met man en macht en pareerden daardoor de vele aanvallen van de blauw hemden.

Het lukte in de eerste helft ook niet om te scoren. Groen Geel maakte in meerdere tegen aanvallen duidelijk dat ze niet plaats wilden nemen op de slachtbank en waren gevaarlijk bij hun uitbraken. Het harde werken en het goede voetbal werd na rust wel beloond. Amber Bandringa werd met een

steekbal door de Groen Gele verdediging weggestuurd en was niet meer in te halen. De meestormende Martine Kooiker nam plaats voor het doel en kon op aangeven de 0-1 scoren.

Dit doelpunt gaf vertrouwen en de score werd uitgebreid door Grytsje van den Berg wie in de zestien zich vrijspeelde en de 0-2 scoorde. Amber Bandringa kwam nog eenmaal 1 op 1 met de keeper en tekende de eindstand aan 0-3. Komend weekend is het team vrij.