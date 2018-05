Mara Bosboom directeur Museum Mensinge

Mara Bosboom begint per 17 mei als nieuwe tijdelijk directeur van Museum Havezate Mensinge in Roden.

Bosboom is opvolger van Nina Hiddema, die sinds juni 2017 als interim- manager werkzaam is. Dit heeft het interim-bestuur van Mensinge besloten.

Mara Bosboom (45) woont in Haren en is een gedreven cultureel expert met ruime ervaring in de museale sector. Ze studeerde Kunstgeschiedenis aan de Universiteit van Leiden en Edinburgh en werkte bij diverse culturele instellingen in het buitenland.

Conservator

Na haar terugkeer in Nederland in 2003 werkte ze twaalf jaar lang als conservator en projectleider van tentoonstellingen bij Gemeentemusea Deventer. Tevens was ze gastconservator bij het Gemeentemuseum in Den Haag, het Rijksmuseum in Amsterdam en het Museum of Childhood in Londen.

Sinds 2016 werkt ze bij Speelgoedmuseum Kinderwereld in Roden. Eerst als conservator en later als adjunct-directeur waarbij ze steeds meer leidinggevende taken kreeg.

Unieke kans

Mara Bosboom is blij met haar benoeming. “Havezate Mensinge is een bijzonder museum met een rijke en unieke collectie. Ik ben toe aan de volgende stap om directeur te mogen zijn en het museum vormt daarvoor een prachtige uitdaging. Ook denk ik dat het een unieke kans is om mee te kunnen denken over de toekomst van het culturele erfgoed in Roden.”

Folkert Bangma (voorzitter a.i. bestuur) is enorm verheugd met de komst van Mara Bosboom. “Ze heeft de nodige kennis en ervaring in de museumwereld en biedt flexibiliteit. Ook is de combinatie met haar huidige functie bij Speelgoedmuseum Kinderwereld een verrijking voor het proces van de beoogde samenwerking met dit museum.”

Mara Bosboom neemt op donderdag 17 mei het stokje over van Nina Hiddema. Hiddema neemt plaats in het bestuur van Museum Havezate Mensinge.