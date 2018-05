Holthuizen: actief en voor iedereen

“Sinds 1985 zitten we hier aan de Oosteinde”, vertellen Joke Lich en Hetty Meijs. “We zitten hier op een goed punt, want we hebben een bushalte voor de deur. We hebben veel mensen uit de stad Groningen omdat ze hier redelijk makkelijk kunnen komen en we hebben een locker room zodat ze hun spullen niet mee hoeven te nemen in de bus. We hebben veel jonge leden en studentenleden mede dankzij de goede bereikbaarheid.

“Het ledenaantal is al jaren stabiel, zo rond de 600 leden.” Onder meer families, want zowel vader, moeder als kinderen kunnen ieder op een eigen niveau de baan door, geven de dames aan. “We hebben ook veel jeugdleden, rond de 50. Vanaf zes jaar kun je les krijgen en bij het bedrag zit alles in, de lessen, het materiaal. We zijn ook laagdrempelig, allerlei beroepsgroepen lopen hier rond. Iedereen gaat leuk met elkaar om en dat moet ook.” De club heeft naast recreatieve leden 13 competitieteams. Vier damesteams, zeven herenteams en twee jeugdteams.

Vlaggetjeswedstrijd

De club heeft diverse activiteiten en wedstrijden zoals met Koningsdag de vlaggetjeswedstrijd. Populair is de running diner. “Dan begin je bij de eerste hole met een amuse. Bij een andere hole is er salade en ergens anders weer een kaasplankje. Het hoofddiner en dessert is in het clubgebouw. Er is elke maand wel een gezelligheidswedstrijd.” Er zijn vijf clubkampioenschappen per jaar, waarvan één op de par 3 baan die vorig jaar geopend is.

“Deze heeft kortere holes als de grote baan. Je ziet dat in deze tijd veel behoefte is om een ronde sneller te lopen en dat maakt deze baan mogelijk. Bij de grote baan ben je circa twee uur onderweg, bij de kleine 45 minuten tot een uur.” De grote baan is een 9 holes baan met elke keer verschillende afslagen. De par 3 baan is mede bekostigd door de opbrengst van de verkoop van golfballetjes die in het water zijn beland en vorig jaar door een duiker eruit gehaald zijn.

Golfshop

Professional Isi Zejnulahu geeft les aan volwassenen en kinderen. “Dat doe hij leuk en hij weet mensen goed te enthousiasmeren. Daarnaast runt hij de golfshop waar mensen materialen kunnen kopen.” Naast de lessen geeft de club ook clinics. “Straks is er weer de zomeravondcompetitie, dat is een inloopavond en daar kunnen mensen gewoon heen. En 8 juni hebben we een inloop voor bedrijven uit Roden, dat is een middag met allerlei activiteiten.”

Nu is er eerst het open golftoernooi Ot & Sien 20 mei. Een open wedstrijd wil zeggen dat de deelname ook voor niet-leden van de vereniging mogelijk is. Kijk voor meer informatie op www.golfclubholthuizen.nl.