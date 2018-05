De eerste drive van de Zomerbridge van Rôner Sans is prima verlopen. Vorig jaar was het al een groot succes, reden genoeg dis om ook dit jaar Zomerbridge te houden.

Met buiten zomers weer ging woensdagmiddag in Hotel Langewold te Roden in een ontspannen sfeer de Zomerbridge van start. De spelers, sommigen in korte broek, hadden zich om ongeveer 13.15 uur aangemeld en werden vervolgens ingedeeld in twee lijnen. Voor beginnende spelers was een aparte lijn met begeleiding.

Er werden vijf ronden gespeeld. Het was een mooi gezicht, de zaal van Langewold vol met mensen die heerlijk genoten van het spel. Ondertussen werd voor koffie, thee, een wijntje, biertje of fris gezorgd. Toen na vier uur alle ronden gespeeld waren, werden de uitslagen voorgelezen. Voor een paar deelnemers was er zelfs een prijsje, afhankelijk van de plaats op de eindlijst.

Wie in de vakantieperiode graag eens wil bridgen, wie het bridgen in een zaal met meer spelers eens wil proberen, wie in onze omgeving op vakantie is en even wil bridgen, voor al die mensen is Zomerbridge bedoeld. Rôner Sans organiseert Zomerbridge elke woensdagmiddag tot en met 29 augustus, in Hotel Langewold te Roden. Aanmelden is van 13.00 tot 13.15 uur, waarna om 13.30 uur het spel begint. Leden van de NBB die voor de eerste keer meedoen, wordt verzocht het bondsnummer mee te nemen.

Voor meer inlichtingen: Els en Adrie van Luijk, telefoon 050 – 2806010 of via email: evanluijk@gmail.com.