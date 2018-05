Moeders VV Roden vergeten zichzelf te belonen

Elke vrijdagavond wordt er een uur lekker gewerkt in de buitenlucht, mét en zonder bal en een ieder op haar eigen tempo. Vorige week was er een eerste uitdaging in een wedstrijd tegen het MO 15 team. De yougsters wisten ‘slechts’ 6x te scoren, daar waar de moeders het geluk tot scoren ontbrak.

Maar vooruitgang wordt geboekt en de fitte moeders lieten zich van de goede kant zien en verrasten de supportersschare met hun spel. Wie ook zin heeft om op de vrijdagavond een uur sportief bezig te zijn, is welkom van 19.30-20.30uur bij de ‘Moeders van VV Roden’.