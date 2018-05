Eerste palen aan Esweg

Op initiatief van Gert Klinker van Jonkman Garantiemakelaars te Leek is Bouwbedrijf R. van der Sluis BV in 2011 begonnen met het inventariseren van de mogelijkheden voor woningbouw in Nieuw-Roden.

Deze inventarisatie is in samenwerking met BA32 Advies & Architectuur uit Heerenveen uitgevoerd. In eerste instantie zijn de locatiemogelijkheden onderzocht en vertaald in stedenbouwkundige mogelijkheden waarna dit voorgelegd is aan de gemeente Noordenveld.

Nadat de gemeente in december 2015 een oproep had gedaan om proactief met ideeën en initiatieven te komen om de bouw weer een impuls te geven, heeft Bouwbedrijf van der Sluis als lokale bouwer deze handschoen op een bijzonder manier opgepakt. Uitgangspunt hierbij was gestoeld op het idee om een nieuwbouwproject op basis van Individuele Particulier Ontwikkelaarschap IPO te realiseren.

Het is een nieuwbouwproject dat de initiatiefnemer middels vergaande bewonersparticipatie tot stand wilden brengen. De aspirant gegadigden werden uitgenodigd om input te leveren voor het maken van een plan. De gemeente heeft hiervoor slechts enkele kaders gesteld (maximaal aantal woningen, aanleg ventweg en passend bij Nieuw-Roden) waarbinnen de realisatie plaats moest vinden. Uiteindelijk is in juni 2017 de wijziging van het bestemmingsplan onherroepelijk geworden en is begonnen met het uitwerken van de individuele woningen.

Maandag was het zover dat de heipalen van de eerste drie woningen konden worden geboord. Een letterlijk mooie mijlpaal voor alle betrokkenen. De verwachting is dat in de loop van het jaar meerdere woningen zullen volgen.