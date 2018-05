Norg weer in teken van Worteldagen

Norg staat in het pinksterweekend weer in het teken van festival Worteldagen.

Studenten van diverse kunstopleidingen uit Groningen, Utrecht, Zwolle en Leeuwarden 'maken' het festival.

Deze studenten, zowel nationaal als internationaal, zijn twee weken op locatie aan het werk om te ervaren wat locatietheater maken is en doen dit op bijzondere locaties in de gemeente Noordenveld, Norg. Locaties die door inwoners van Norg ter beschikking zijn gesteld waardoor je op de meest bijzondere en fascinerende plekken terecht komt om ontroerende, gekke en mooie voorstellingen te zien.

Vanaf vrijdag 18 mei start dit festival t/m 21 mei, het pinksterweekend. Het festivalterrein is gelegen bij een prachtige Saksische boerderij, Kunsterf Norg, Brinkstraat 1 in Norg.

Wortelen

Worteldagen ontleent haar naam aan “het wortelen in je vak, het wortelen in Norg.” De deelnemende studenten zijn veertien dagen voorafgaande aan het festival bezig met onderzoek en het maken van een performance van zeven tot tien minuten.

Een Worteldagen “route” is een aaneenschakeling van vier kleine voorstellingen in het tijdsbestek van een uur te zien, die onder publieksbegeleiding zijn te ervaren, wandelend of per fiets. Alle routes starten bij het festivalterrein Kunsterf Norg.

De studenten van de academies zijn vanaf 7 mei in het dorp te vinden zijn op de meest mooie plekjes van Norg, waar ze hun voorstelling gaan voorbereiden voor het komende festival. Voor meer foto's en info zie www.worteldagen.nl of de Facebookpagina Theaterfestival Worteldagen.