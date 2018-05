Jarige Open Atelierroute: echt feest

Het is nog vroeg in de avond als de kerk van Peize vol loopt met mensen… De muziek start, een heldere damesstem vult de ruimte…

De eerste noten klinken. De Open Atelier Route is gestart. Voor deze speciale editie hebben we ons publiek getrakteerd op een optreden van een Vlaamse zangeres en twee Italianen. Het was een mooie avond.

Zaterdag was de officiële opening bij de Paardestal in Peize. Burgemeester Klaas Smid van Noordenveld sprak het openingswoord en benadrukte nog maar eens dat hij trots is op al het talent wat in deze gemeente te vinden is.

Daarna reikte Daan Nijman de twee winnende boekenleggers uit aan de kunstenaars, Wilhelmina van Beek Zoutewelle en Joke Klaveringa. Dit was

ter ere van het jubileum van de route. Als feestelijk vervolg was Beeldend Theater van Patricia Suer ingehuurd. Zij liet een prachtige theatervoorstelling zien. In de Paardestal is het werk nog tot en met 3 juni te zien.

Om 12 uur gingen de ateliers open voor publiek. Door het prachtige weer en ondanks code oranje was er veel belangstelling voor de kunstenaars en hun werk. (Foto's Joke Klaveringa.)