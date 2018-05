Hendrik Elens in WADDENkunst

Elings, geboren en getogen in het Friese Het Bildt. Sinds een paar jaar woont hij er weer. Elings schildert figuratief en is een eigenzinnige olieverfschilder met de nodige Friese nuchterheid. Naast eigen atelier is Elings muzikant en docent schilderen op de nieuwe Friese Kunstacademie.

De omgeving waar hij woont heeft een plek gevonden in zijn landschapsschilderijen. Avondluchten in het maanlicht, de zeedijk, de nieuwsgierigheid wat achter de dijk ligt, of verlaten lege plekken. Je kunt het bijna voelen en ruiken. Naast landschappen schildert Elings portretten. De portretten van Elings verwonderen. Ze ogen zelfverzekerd en tegelijk zijn ze ontgoochelend weerloos.

Met het doek “mijn vader had Alzheimer” heeft Elings de landelijke verkiezing “Schilderij van het jaar 2017”gewonnen. Bijna 20 jaar was zijn vader (1928-2009) zijn muze. Hait zoals Elings hem nog altijd liefedevol noemt heeft vaak model gestaan. Het witte hemd dat zijn vader droeg keert bijna op alle schilderijen terug.

In K38 zijn de landschapsschilderijen van Elings te zien in de expositie WADDEN kunst. De portretten + “het witte hemd van mijn vader “zijn gebundeld in twee boeken. De boeken zijn te koop en worden aangeboden in K38. Op 21 mei is Elings zelf de hele middag in K38 (Kanaalstraat 38) aanwezig.

Kunstencentrum K38 , Kanaalstraat 38 te Roden, woensdag t/m zondag 13-17 uur (www.kunstencentrumk38.nl).