Drentse Molentocht ‘start’ in Roderwolde

Geert Roeles, voorzitter van Molenstichting Drenthe, overhandigde op de stoep van molen Woldzigt in Roderwolde het magazine aan Sonja van der Meer, directeur van het Drentse Landschap. De Drentse Molentocht is een twintig pagina’s tellend magazine over de 35 molens in Drenthe. Aan de hand van de kaart van Drenthe wordt de lezer meegenomen in verhalen met een breed scala aan onderwerpen zoals de molenaar, de historie, de winkels en graansoorten. Het blad is gratis en ligt bij alle Drentse molens en op 650 andere toeristische locaties in Drenthe.

Sonja van der Meer van het Drentse Landschap: ‘Wij maken ons sterk voor het behoud van het cultureel erfgoed. Het aantal molens dat het Drents Landschap beheert wordt de komende jaren uitgebreid. Dat ons erfgoed bezoekers trekt vinden wij erg belangrijk. Deze uitgave draagt daaraan bij”. Molenstichting Drenthe merkt dat er steeds meer interesse voor molens. “Er zijn veel instanties die geld beschikbaar hebben gesteld voor dit magazine. We merken dat iedereen zich steeds meer bewust is van de toeristische waarde van de molens. Dit magazine straalt uit: de Drentse molen is de moeite van het bekijken waard”, aldus Geert Roeles.

‘Ontmoet de molenaar’

Thema van Natioale molendag was ‘Ontmoet de molenaar’. De molenaar centraal vanwege de status op de UNESCO Werelderfgoedlijst van het ambacht van molenaar. Op de Woldzigt in Roderwolde kwamen de eerste bezoekers al vroeg. Dat bleek ook bij de andere Drentse molens zo te zijn. Veel mensen gingen – vaak per fiets – op bezoek bij de molenaars en hun molens.

De Drentse Molentocht is mogelijk gemaakt door de gemeenten Coevorden, Emmen, Tynaarlo, Aa en Hunze, Noordenveld, Westerveld, Meppel, De Wolden en Hoogeveen, het Recreatieschap en het Drentse Landschap en uitgegeven door de uitgever van het Drenthe Magazine, Bert Dijenborgh.