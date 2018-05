Wateroverlast in het noordoosten: in Drenthe lokaal maandsom regen gevallen

De aangekondigde zware buien trekken momenteel over het noorden van het land. Vooral in Groningen en Noord-Drenthe zijn er veel onweersontladingen. Door de lage treksnelheid van de buien is er sprake van wateroverlast. In Drenthe is lokaal al 63 mm neerslag gemeld en het is er nog niet droog. De buien trekken naar het westen tot noordwesten. Vooral Noord-Friesland en de Wadden kunnen zich dus opmaken voor onweer en lokaal veel regen.

De grootste neerslagsommen vinden we tot nu toe in het oosten en noorden van Drenthe. In Tweede Exloërmond viel al 63 mm en in Assen 46 mm. Uit de regio rond Emmen komen metingen van 23-30 mm in korte tijd. In het Groningse Zuidbroek is 31 mm regen gemeten. Op Twitter zijn meldingen van ondergelopen straten in o.a. Assen, Eext, Borger, Gasselte, Emmen, Erica en Gieten.

Ter vergelijking: een normale maandsom neerslag in mei in Nederland is 61 mm.

Zeeland 14 graden, Oost-Groningen 25 graden vanmiddag

De temperatuurverschillen in het land waren vandaag bijzonder groot. In het westen van Zeeland is het amper 14 graden geworden en in het oosten en noorden werd het 20-25 graden. In Nieuw Beerta (in het oosten van de provincie Groningen) was vandaag, met een maximumtemperatuur van 25,3 graden, zelfs een zomerse dag.

Morgen en dinsdag binnenland zomers

Morgenochtend heeft het uiterste zuiden nog te maken met bewolking en een lokale bui. Elders is het op wat sluierbewolking na zonnig en ’s middags breekt ook in het zuiden de zon goed door. Bij een matige noordoostenwind wordt het op grote schaal zomers warm met 25-28 graden. Door een vrij krachtige noordelijke zeewind (5 Bft.) is het in de kustgebieden minder warm met circa 20 graden op de Wadden en 15 aan de Zeeuwse westkust. Op de westelijke stranden is het 20-24 graden.

Dinsdag wordt een droge en vrij zonnige lentedag. De noordoostenwind is matig en het wordt in het binnenland aangenaam warm met 23-25 graden. In Noord-Limburg wordt het lokaal 26 graden. Daarmee is het warm, normaal is het half mei 15-19 graden. In de kustprovincies is het iets minder warm met 21 à 22 graden en op de stranden is het door wind vanaf het water 19 of 20 graden.

Vanaf woensdag draait de wind naar de frissere noord(west)hoek en moet de temperatuur flink omlaag. Er is dan meer bewolking en de kans op een beetje regen neemt toe. Af en toe laat de zon zich nog even zien. Donderdag wordt het hooguit 13-16 graden.

Volgend weekend loopt de temperatuur weer op. In het binnenland kan het zondag ruim 20 graden worden.