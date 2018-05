Meisje van Yde: indrukwekkend

Een staande ovatie mag dan vaak het obligate loon zijn bij theater, maar in Yde klonk het oprecht. De theatervoorstelling 'Het Meisje van Yde' was een voltreffer.

In de 'arena' bij de ijsbaan keken zo'n 400 toeschouwers ademloos toe naar het verhaal van Just Vink (bekend van Theater te Water). Dit verhaal, deels gedragen door verteller Peter Tuinman met veiligheidshesje, was natuurlijk uit de duim gezogen. Immers, over de geschiedenis rond het veenlijk is maar weinig zeker.

Het verhaal is schitterend vorm gegeven. Of dat nu het dorp van Ietje (het Meisje) is, of de Romeinse soldaten en Caesar, tegen een eenvoudig maar mooi decor van gestileerde huizen of Romeinse zuilen. De vele figuranten maakten het festijn compleet.

Hoe het volgens dit spektakel afloopt met Ietje en haar dorpsbewoners, is voor veel andere bezoekers te zien in nog negen voorstellingen. Ze moeten dan wel een kaartje hebben, want het is allemaal uitverkocht.

Gedeputeerde Cees Bijl was na afloop ook enthousiast. 'Een prachtige afsluiting van de Festyvals in de gemeente Tynaarlo (Culturele gemeente van Drenthe 2018-red.)". En ook de conservatoren van het Drents Museum, Wijnand van der Sanden en Vincent van Vilsteren, lieten weten te hebben genoten van de voorstelling. Op bijgaande foto's van Germ Geersing een impressie.