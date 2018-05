KV Noordenveld pakt winst in slotminuut

Nadat de tweede Mastformatie met 14-10 van het tweede team van V & V had verloren,

wist de eerste selectie , na een spannende slotfase, van de Friezen te winnen (16-17).

Vlug & Vaardig opende in de eerste minuut de score na een vrije bal. Ondanks een aantal goede aanvallen wist Noordenveld in het begin van de wedstrijd de binnenkant van de Friese koer niet te vinden.

Ook het scorend vermogen van V&V was in het eerste kwart van deze wedstrijd niet groot, maar toch wisten de Friezen in deze fase nog 3 keer te scoren en de oranje tijgers van het scoren af te houden. Zo stond er na een kwartier spelen een 4-0 stand op het scorebord. De eerste treffer van Noordenveld kwam in de 19 e minuut op naam van

Sven Stobbe vanuit een benutte strafworp. In de laatste 10 minuten voor rust begonnen de

ballen eindelijk te vallen.

Na de 5-1 wisten de oranje tijgers door 2 afstandstreffers van Elise van Maastrigt, 2 scores van aanvoerder Lianne Bangma, een benutte strafworp van Sven Stobbe en een kansje van Jasper Lütter het verschil terug te brengen tot 2 bij de rust: 9-7.

In de 2 e helft opende de thuisploeg na 5 minuten de score en liep weer uit naar 11-7.

Noordenveld kwam vervolgens weer terug in de wedstrijd en met 4 voltreffers op rij wist het

team van coaches Jan Willem Venekamp en Jacco Thijen de stand weer gelijk te trekken. In

het laatste kwart werd het een spannende puntje-puntje wedstrijd, waarbij Noordenveld twee keer op voorsprong kwam.

Na de 13-14 door Elise van Maastrigt scoorde V&V 3 keer op rij en leken de punten in Garyp te blijven. Jasper Lütter zorgde echter enkele minuten voor tijd voor de aansluitingstreffer, waarna Evelien Tepper in de laatste minuut van afstand de gelijkmaker scoorde. Enkele seconden voor tijd van deze enerverende partij wist Jesse van der Scheer de winst voor Noordenveld toch nog binnen te halen.

Goede aanvallen

Jan Willem Venekamp: “Tja, een wedstrijd duurt 2 keer 35 minuten en aan het eind

van de wedstrijd moet je zorgen dat je voor staat en dat hebben we gedaan. In de eerste helft duurde het lang voordat we scoorden, ondanks een aantal goede aanvallen. In de tweede helft begonnen we hetzelfde, maar we bleven vertrouwen houden in een goed resultaat en vochten terug, waarbij op het eind Evelien de gelijkmaker maakte en Jesse in de laatste paar seconden de winnaar! “



Door deze uitslag is Noordenveld veilig en heeft het zich twee wedstrijden voor het einde van deze veldcompetitie gehandhaafd in KNKV 2de klasse B. De volgende wedstrijd volgt kv De Granaet 1 uit Dokkum, zaterdag 26 mei om 15.30 uur aan de Borglaan in Roden. Daaraan

voorafgaand spelen de beide 2 e selecties om 14 uur tegen elkaar.

Scores: Sven Stobbe (4), Jasper Lütter (4), Elise van Maastrigt (3), Lianne Bangma (3), Jaap de

Boer (1), Evelien Tepper (1) en Jesse van der Scheer (1).