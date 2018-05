Koffieconcert met Daan Kleijn Trio in Norg

Het trio bestaat uit gitarist Daan Kleijn (Peize), bassist Tobias Nijboer en drummer Joost van Schaik. Daan en Tobias kregen na hun studie aan het Prins Claus Conservatorium in Groningen een beurs om in New York te studeren. In 2014 presenteerde Daan Kleijn samen met Joost van Schaik en Tobias Nijboer een "briljant debuut-album" (De Telegraaf), bestaande uit eigen composities en zorgvuldig uitgekozen jazz-standards.

Tobias Nijboer (met roots in Norg) is bassist bij o.a. het ensemble Fuse, het huisorkest van Podium Witteman. Joost van Schaik studeerde aan het Conservatorium in Zwolle en Hilversum. In 2008 won hij de Laren Jazz Award. Het juryrapport roemt Van Schaiks' fabelachtige techniek, die hem tot een van de meest gevraagde Nederlandse jazzdrummers van dit moment maakt. Joost speelde met de beste jazzmusici zoals Philip Catherine, Toon Roos, Greetje Kauffeld, Karel Boehlee en Ack van Rooijen. Als sideman is hij op veel cd's te horen.

Toegangskaarten zijn in voorverkoop te verkrijgen bij de Wereldwinkels in Leek en Norg, Boekhandel Daan Nijman te Roden of via tickets.daannijman.nl. Zie ook www.cultureleraadnorg.nl