(Eetbare) Plantjesmarkt in Veenhuizen

Naast het grote eigen assortiment komen er weer diverse standhouders met bijzondere groenteplanten en -zaden, kruiden, permacultuur- en voedselbosplanten , fruitstruiken en -bomen, etc. Vergeten groenten, zeldzame rassen, buitenlandse rariteiten, een zo groot assortiment aan bijzondere eetbare gewassen is er in Noord-Nederland nog nooit op één plek te koop geweest.

Naast plantjes zijn er honing, jam en andere zelfgemaakte producten te koop. Verder zijn er diverse activiteiten en rondleidingen op de Tuinen en is het terras open met hapjes, drankjes en muziek. Voor kinderen is er reuzenbellenblaas en een speurtocht.

De markt wordt gehouden in en rond de monumentale boerderij ‘Esssererf’ aan de Hospitaallaan 48 in Veenhuizen. De markt duurt van 11 tot 17 uur. De entree is 1 euro (kinderen gratis). Dit is inclusief parkeren en de toegang tot de tuinen. Voor meer informatie zie www.detuinenvanweldadigheid.nl.