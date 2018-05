Cabaretier Martijn Kardol in Theater de Winsinghhof

Cabaretier Martijn Kardol is donderdag 17 mei te zien in Theater de Winsinghhof in Roden.

‘Bang’ is het cabaretdebuut van deze doodgewone jongen uit Barneveld, waarin hij zijn publiek meeneemt in zijn wonderlijke wereld vol creatieve observaties en oplossingen. Naast cabaretier is Martijn radiomaker bij 3FM en heeft hij een radiocolumn in de ochtendshow van Domien Verschuuren. Ook studeerde hij, zonder specifieke reden, Zweeds en sociologie.

Uit het juryrapport van het Leids Cabaret Festival: "Martijn is als geen ander in staat met hele kleine gebaren of enkele woorden de zaal aan het lachen te krijgen. Dat is een bijzonder talent, en het levert een prachtige combinatie van rust en hilariteit op."

Kardol is winnaar Jury- en Publieksprijs Leids Cabaret Festival 2016 & Winnaar Jury-, Publieks- en Persoonlijkheidsprijs Groninger Studenten Cabaretfestival 2015. Aanvang 20:15 uur, entree 20,50 euro, info: www.theaterroden.nl