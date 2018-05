Nu echt lintje voor Jantje Doedens

Via het mobieltje was haar de koninklijke onderscheiding al verleend, maar woensdag heeft burgemeester Klaas Smid ook het echte lintje uitgereikt aan Jantje Doedens-Hagting (76).

De Norgse is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Tijdens de lintjesregen verbleef ze in Canada, vandaar de uitgestelde ceremonie in de tuin aan de Sparrenlaan in Norg.

Mevrouw Doedens is onderscheiden op grond van vier vrijwilligersactiviteiten, die zij allemaal al ruim 20 jaar ononderbroken doet. Het betreft vrijwilligerswerk bij Vrouwen van Nu (voorzitter, secretaris, lid reiscommissie), voor de Margarethakerk in Norg, voor muziekvereniging de Brinkzangers (meerdere activiteiten) en voor Tafeltje Dekje. Voor de Brinkzangers maakt zij deel uit van de muziekcommissie en de kledingcommissie en is zij betrokken bij de organisatie van uitjes en acties. In de zomermaanden is de actieve Drentse regelmatig te vinden in de kerk als rondleider. Aan het eind van het seizoen organiseert zij altijd een etentje voor alle vrijwilligers van de Margarethakerk.

Ze werd in de tuin toegesproken door Geertje Giezen-Auwema van de Vrouwen van Nu, Vroukje Hartlief-Ananias namens de koorleden en Rudy Rijks van de Stichting Instandhouding van de Margarethakerk. (Foto's Germ Geersing.)