Molens in Noordenveld open op Nationale Molendag

RODERWOLDE De molens in de gemeente Noordenveld zijn zaterdag in bedrijf en te bezoeken. Aanleiding is de Nationale Molendag. Zondag is ook de Paiser Meul en de 'Noordenveld' in Norg open.

Olie- en Korenmolen Woldzigt in Roderwolde laat zaterdag de wieken draaien (10-17 uur). Bezoekers kunnen die dag in en rond de molen nader kennis maken met de molen en de molenaar en er is verder ook genoeg te beleven. Molenaar Dirk Magré somt de activiteiten op: ‘We gaan de hele dag olie slaan, wat wil zeggen dat we op de traditionele manier lijnolie uit lijnzaad gaan persen. Bovendien hebben we om tien uur de presentatie van ‘De Drentse Molentocht’, een boekje van twintig pagina’s boordevol informatie over de Drentse molens, inclusief een ontdekkingstocht door het prachtige Drentse land en tips en verhalen over de molens en hun producten.’

Bezoekers van Woldzigt en het winkeltje bij de molen kunnen ook profiteren van een speciale aanbieding. Op vertoon van dit artikel kunnen zij het boek ‘Huis te Hansouwe – Steenhuis aan het Eelderdiep’ dat is uitgegeven door Stichting Het Drentse Landschap voor de sterk gereduceerde prijs van vijf euro aanschaffen. Huis ter Hansouwe, het enige nog overgebleven middeleeuwse steenhuis in Drenthe, dateert uit het begin van de vijftiende eeuw en is, net als Molen Woldzigt, een van de culturele erfgoederen van Stichting Het Drentse Landschap. Meer over Woldzigt op www.woldzigt-roderwolde.nl

In Norg draaien zaterdag beide molens. Van 10-16 uur zijn de 'Noordenveld' en 'De Hoop' open voor publiek en zullen bij voldoende wind de wieken laten rondgaan. Laatstgenoemde molen heeft een uniek gevlucht met gestroomlijnde en automatisch werkende Bilau-wieken. De 'Noordenveld' heeft het 'gewone' wieksysteem met zeilen. De Molenwerkgroep Norg, die beide molens beheert, kan overigens versterking gebruiken omdat enkele leden eerden zijn 'uitgevlogen' naar de molen van Roderwolde. Meer info: www.norger-molens.nl

Tenslotte is er de Paiser Meul, fraai pronkend in het centrum van Peize. Ook hier gaan de wieken, met kleine klepjes in plaats van zeilen, rond en is publiek welkom. Ook hier is aanvulling van de molenaarsgroep geen overbodige luxe. Deze molen is zowel zaterdag als zondag open. Landelijk thema van de Molendag(en) is 'Maak kennis met de molenaar'.