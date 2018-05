GOMOS op kop na zwaarbevochten zege op Roden

Voor circa 850 toeschouwers zegevierden de geelzwarten van oefenmeester Wim Bakering met 3-2, waardoor ze de koppositie van 2K overnamen van SC Stadspark. Met nog drie wedstrijden te gaan heeft Gomos één punt meer dan de Groningers en dus wordt Stadspark-Gomos zondag een kraker van jewelste.

De kans dat de Drenten voor de tweede maal op rij kampioen worden is zeer reëel. Hoewel zonder periodetitel zijn ze inmiddels zeker van de nacompetitie. SC Stadspark kaapte de eerste periode voor de Norger neus weg, terwijl middenmoter Oerterp het tweede deel op de naam schreef. In de slotperiode gooit runner-up Hoogezand voorlopig hoge ogen.

Strafschop

Man van de wedstrijd bij Gomos-Roden was zonder twijfel Jannes Siegers. De rechter spits van de thuisclub forceerde een strafschop, had een gave assist in petto en maakte solo de 3-1. Omdat Roden door de tweede goal van de boomlange spits René de Vries direct antwoordde, volgde nog een bloedstollend slot.

Siegers (21) glunderde van oor tot oor. ,,Waarom we gewonnen hebben? Omdat we strijd hebben geleverd en op belangrijke momenten scoorden’’, analyseerde de Norger helder. Voorafgaand aan deze competitie brak hij in de bekerpartij tegen Oerterp zijn kuitbeen. Tien weken later huppelde de begaafde vleugelspits alweer vrolijk mee. Tegen Roden maakte hij zijn elfde competitietreffer. Topscorer is nota bene libero Ronald Sloots. De 33-jarige routinier staat op 14 doelpunten.

Opvallende rol

Tegen Roden benutte hij een penalty, nadat Sloots in Roden vanaf elf meter had gemist. Het aantal Gomos-treffers (63) steekt schril af bij dat van SC Stadspark (82). De kracht van de ploeg uit de gemeente Noordenveld is dan ook de pas 21 keer geklopte defensie en dat in 23 ontmoetingen. Daarin vervult rechtsachter Richard Meursing een opvallende rol. Op de ‘brommer’ trekt hij voortdurend mee ten aanval.

Winnende trainer Wim Bakering zei geen beste wedstrijd te hebben gezien. ,,Maar dat zie je vaak in derby’s’’, spreekt hij uit ervaring. Zijn gezicht stond een stuk vrolijker dan dat van zijn balende collega Harry Zwiers. Voor zijn team wordt het nog een hele toer om de nacompetitie te halen.

Druk

Voor de pauze voerde strijd over en weer de boventoon. Beide coaches bleven langs de kant maar hameren om ‘druk te zetten’. Bij de bezoekers kwam topscorer Enrico Wardenier (30 goals) amper in het stuk voor en feitelijk bleef dat 90 minuten zo. Gomos-doelman Melvin Koning keerde een schot van Vincent van Santen en treuzelde met René de Vries in de buurt onnodig lang. Aan de andere kant tikte spits Jeroen van der Horst rakelings naast. Vlak voor de pauze verzilverde Sloots gedecideerd een strafschop: 1-0. Keeper Klaas Kleiker schatte een keurige pass van Ricardo Smit verkeerd in en vloerde Jannes Siegers. De goed leidende Dogan Karacaoglan achtte geel voldoende en wees terecht naar de

‘stip’.

Een kwartier na de hervatting maakten bij de gastheren Smit en Van der Horst plaats voor Joris Adams en Ivo Drenth. Enkele minuten later ging Siegers voor de tweede maal neer, maar ditmaal zag Karacaoglan er geen ‘pingel’ in. Toch kwam Gomos op 2-0. Siegers lepelde het leer laag in het doelgebied waar invaller Drenth gereed stond om af te drukken. Bij

een hoge bal van Rik van Dijk tastte de soms overdreven spectaculair keepende Melvin Koning mis en René de Vries kon van dichtbij niet missen: 2-1.

Jacht

In de jacht op de gelijkmaker nam zijn ploeg risico’s, de doorgebroken Jannes Siegers omspeelde goalie Kleiker en vond het lege doel: 3-1. Twee minuten later belastte de doelman zich ter hoogte van de middenlijn met een vrije trap en de ongedekte De Vries knikte prachtig raak (3-2). Via linksachter Jan Harm Siegers was Gomos daarna nog het dichtst bij een treffer. Zondag wacht in Groningen de volgende beproeving, al ligt de druk op SC Stadspark.



Stand aan kop 2K:

Gomos 23-55, SC Stadspark 23-54, Roden 23-46, Hoogezand 23-45.

Basisopstellingen:

Gomos: Koning; Meursing, Sloots, Klok, Jan Harm Siegers; Smit, Van Esch, Slachter; Jannes Siegers, Van der Horst en Koolen.

Roden: Kleiker; Brouwer, Roede, Idema; Ter Arkel, Bos, Van der Laan, Van Dijk, Van Santen; Wardenier en De Vries.

Scoreverloop: 43. 1-0 Ronald Sloots (strafschop), rust, 72. 2-0 Ivo

Drenth, 80. 2-1 René de Vries, 85. 3-1 Jannes Siegers, 87. 3-2 De Vries.

Scheidsrechter: Dogan Karacaoglan (Assen).

Toeschouwers: 850.

Amusementswaarde: 7.

Man van de wedstrijd: Jannes Siegers (Gomos).

Wessel Aslander