Genieten op Kleintje Rodermarkt

RODEN Na de start op woensdag is Hemelvaartsdag de eerste echte feestdag van Kleintje Rodermarkt.

De aanloop naar de verschillende evenementen was wat wisselend, mogelijk een gevolg van het weer dat flink verschilde met de tropische zonovergoten woensdag. En in Norg was ook nog eens de voetbaltopper Roden-Gomos. Waarbij de gasten van een koude kermis thuiskwamen (3-2 verlies).

De paardensport zorgde voor mooie en spannende taferelen, en op de braderie waren er talloze koopjes. De kermis bood vertier voor de jeugd. Op bijgaande foto's van Germ Geersing een impressie van het feest...