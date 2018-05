Weer wandelen in Nieuw Roden

De start is dit jaar op de maandagavond in plaats van de dinsdag in verband met het Pinksterweekeinde wat daarna is. De afstanden zijn vijf of tien kilometer en jong en oud kan meedoen. “De eerste keer dat we het organiseerden was het één avond, toen is het heel lang twee avonden geweest en sinds een aantal jaar is het vier avonden”, vertelt Tineke Rispens van de activiteitencommissie van het Dörpshuus NijRoon in Nieuw-Roden . “Dat hebben we gedaan op verzoek van de wandelaars“

De route gaat elke avond een andere kant uit. “Er worden niet elk jaar dezelfde routes opgepakt, het is elke keer verschillend. We zijn één jaar redelijk veel door het dorp gekomen, maar in principe gaan we zoveel mogelijk de natuur in en proberen we wel wat slootjes te vinden waar langs gelopen kan worden. Het hangt ook af van het weer en hoe dat de dagen daarvoor geweest is. Soms moet je even van het pad afwijken door omstandigheden.”

Aanmelden

Aanmelden kan op de avond zelf bij het dorpshuis wat tevens het vertrek en finishpunt is. Tussen 18 en 18.30 uur kan gestart worden. “Meestal hebben we rond de 100 deelnemers, veel kinderen maar ook wel volwassenen. De meeste lopen 5 kilometer. Als je dat loopt mag je boven de 13 jaar alleen lopen, degene die jonger zijn alleen onder begeleiding.” Op de belangrijke punten staan klaar overs om te helpen oversteken.

“Onderweg is er een post voor eten en drinken. Dit jaar kunnen de wandelaars bij een tussenstop bij De Keuterij eigen gemaakte yoghurt en melk proeven.” Over het algemeen doet een redelijke vaste kern mee aan de avondwandel4daagse. De deelnemers krijgen een herinnering en op de laatste avond is er wat extra’s. Vorig jaar was er bijvoorbeeld een DJ. “Meestal is het buiten maar dit jaar gaan we het dorpshuis in.”

Vriendschappen

Tineke heeft in de jaren ook wel gezien dat er vriendschappen ontstaan doordat mensen die alleen liepen elkaar tegenkwamen en dan met zijn tweeën verder gingen. Naast de wandeltocht organiseert de activiteitencommissie van het Dörpshuus NijRoon nog meer, zoals op 13 juni de buitenspeeldag op de brink van Nieuw-Roden. Voor deze buitenspeeldag, die van 14.30 tot 16.30 uur, worden nog vrijwilligers gevraagd, voor bijvoorbeeld het schminken, opbouwen en toezicht houden.

Daarnaast doet activiteitencommissie de intocht van Sinterklaas, lampionnetjes keuren 11 november, paaseitjes zoeken op tweede paasdag en op de maandagen is er een inloop voor ouderen in het dorpshuis “Verder is er een kinderclub, Kinderen Nieuw Roden / Roden. Vorig jaar hadden die een spooktocht, knutselmiddag en filmavonden.” Maar eerst nu de avondwandel4daagse van 14 tot en met 17 mei.