Van Peize naar Pizzaland

In maart waren er door toedoen van sneeuw een aantal buizen van onze safaritent verbogen. Het was een behoorlijke klus deze er uit te halen en recht te maken.

Het tentdoek moest daarvoor helemaal losgemaakt en opgeschoven worden. Dit is allemaal gelukt, maar de kracht is wel uit de buizen. We hebben dit ondervangen door er houten palen onder te plaatsen, dezelfde die ook aan de buitenkant staan. Lijkt net of het zo hoort. Maar de tent is zomerklaar, en volgende winter mag hij binnenslapen.

We zijn dan ook 1 april weer opengegaan, en hebben de eerste gasten al weer mogen ontvangen. Midden april zijn er vier vrienden uit Nederland bij ons komen logeren die ons ook hebben geholpen de De Waard Albatros-tent op te zetten. Elk jaar weer puzzelen met stokken en doeken, maar hij staat weer. Ook voor deze tent hebben we al weer reserveringen.

Met onze vrienden zijn we nog een middag naar het prachtige stadje Corinaldo geweest. De drie heren in het gezelschap stonden erg in de belangstelling van de plaatselijke politie. Liep echter allemaal weer goed af. Ook was het weer spannend hoe het zwembad onder zijn winterkleed vandaan zou komen. Dit viel niet tegen, en na wat veeg en waterstofzuigerbeurten kan er weer gezwommen worden. Water is nog maar 18 graden, maar een kniesoor die daar over valt. Toch?

Dag vrij

Wij beide hebben ook maar eens een dag vrij genomen. We zijn naar de Monte Catria gereden waar we al eens een skilift hadden ontdekt. We hadden geluk, hij was deze dag in bedrijf. Dit was weer een belevenis op zich. Je stapt in een soort open emmer en bent dan 25 minuten onderweg naar boven. Daar heb je dan wel een prachtig uitzicht over de wijde omgeving. Als het helder is! Het was deze dag niet erg helder en koud. Maar wel mooi.

De tuin is middels de aanwezige tuinfrees weer in zomerstand omgetoverd. De Nederlandse aardappelen, afkomstig van Tuincentrum Wiebe Westra in Haulerwijk, steken al mooi de kopjes boven de grond uit. Koopmans Blauwe, een oud ras die heerlijk smaakt als ‘nieuwe aardappel’. Door mijn zoon aldaar gekocht, en verpakt in een doosje met isolatie en per post hier heen gestuurd.

Zeef

De vorig jaar ingerichte schuur had toch nog een groot manco. Het dak was zo lek als een zeef. Op dit moment is de plaatselijke aannemer bezig het hele dak te vervangen. Door jarenlange lekkage was het houtwerk dermate verrot dat het een wonder was dat de hele zooi al niet was ingezakt. Achterstallig onderhoud heet dat. Er zijn nu nieuwe balken met een doorsnee van 30cm geplaatst, daaroverheen balkjes van 5cm bij 7cm. Daar komen dan een soort daktegels op. Daaroverheen een laag cement met bewapening. Daar weer overheen een laag bitumen(dakleer) en tot slot de mooie italiaanse dakpannen. Kan weer honderd jaar mee.

U hoort weer van ons begin juni, ciao,