Straatpraat: Kleintje Rodermarkt...

Roden staat de komende dagen in het teken van het Hemelvaartsfeest, beter bekend als het Kleintje Rodermarkt. Straatpraat is benieuwd of u dit feest ook bezoekt...

Mevrouw Gerda Thörig uit Peize laat weten dat ze wel gaat, als ze de kans heeft. "Het is altijd gezellig. Met de paardensport heb ik niet zoveel, maar de gezelligheid is prachtig. Je komt ook altijd wel bekenden tegen", klinkt het enthousiast.

De braderie is ook niet echt aan de inwoonster van Peize besteed. "Vroeger ben ik veel geweest, ik geloof dat ik er nu zelf maar moet gaan staan met spullen. Als je ergens lang woont, heb je veel spullen. En ik denk dat ik vroeger wat te hebberig ben geweest."

Wieky en Marius Vroom uit Foxwolde hebben niet veel met het Kleintje. "Nee, ik heb tot mijn 23ste achter paarden gezeten, dat is genoeg", aldus de Foxwolder. "Vroeger werkte je met paarden."

In vroeger jaren kwam Vroom nog wel op concoursen. Zijn echtgenote heeft ook niet niet veel met het fenomeen braderie. "Maar de vuurwerkshow, daar gaan we wel naar toe", lacht ze. Terrasje pikken ook, als het zo uitkomt. "In ieder geval een ijsje... Ach, er is genoeg te doen. Volksvermaken doet zijn best", besluit het paar.

Mevrouw Elzelien Noordijk uit Roden kent het fenomeen nog niet. "Maar ik woon ook nog niet zo lang in Roden. Ik ben nog aan het ontdekken. Paardenconcoursen, daar zal ik echter niet zo gauw naar toe gaan."

"Vlooienmarkten vind ik altijd leuk, maar een vuurwerkshow, neuh. Je hebt voor deze rubriek in mij niet de juiste persoon getroffen", lacht de Roonse. "Ach, ik heb het gewoon niet zo op mensenmassa's. Ik ga liever naar iets als de plantjesmarkt in Peize." (Foto's Germ Geersing.)