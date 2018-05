Scholieren Hekakker controleren snelheid verkeer in Norg

De kinderen van groep 8 van obs De Hekakker hebben dinsdag in samenwerking met een vrijwilliger van Veilig Verkeer Nederland en de politie snelheidsmetingen gehouden in Norg.

Er werd gemeten met een echte lasergun. Aan de Asserstraat nabij het centrum werd de snelheid gemeten, terwijl de mensen die te hard reden bij de molen aan de Asserstraat werden aangehouden. De kinderen mochten dus niet alleen de snelheid meten, maar hier ook de mensen die te hard reden op aanspreken. Beide deden ze hartstikke goed.

In totaal zijn er 28 bestuurders aan de kant gezet. De maximaal gemeten snelheid was 52 km per uur (waar 30 is toegestaan) en als er boetes zouden zijn uitgeschreven, was dit voor een totaalbedrag van 1880 euro geweest. De kinderen vonden het geweldig en het was nog leerzaam ook, zowel voor hen als voor de verkeersdeelnemers die op hun gedrag werden aangesproken. (Foto's Janetta Kuperus.)