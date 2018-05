Peize in teken van avond-wandelvierdaagse

Inschrijven in Café Ensing aan de Hoofdstraat in Peize is mogelijk vanaf 18.30 uur. De start is de maandag tot en met donderdagavond tussen 18.30 en 19.00 uur.

Op de vrijdagavond is de start voor de 10 km. om 18.30 uur en voor de 5 km. om 19.00 uur. Dit laatste is bedoeld om alle deelnemers ongeveer gelijktijdig feestelijk te laten finishen. Het eindpunt is ook alle avonden in

Café Ensing.

De vierdaagse is geschikt voor jong en oud, omdat de deelnemer kan kiezen om een afstand te wandelen van 5 of 10 kilometer. Voor de 4 x 5 km is er een bronzen medaille en voor de 4 x 10 km wacht een zilveren medaille. In de medaille wordt het cijfer geslagen welke gelijk is aan het aantal keren dat de avondvierdaagse volbracht is.

Bij aanmelding graag aangeven voor de hoeveelste keer meegelopen wordt. De vierdaagse wordt over vijf dagen gehouden, dat wil zeggen dat de start op maandag is en de laatste avond op vrijdag, daartussen is het mogelijk een avond te laten vervallen. Dinsdagavond beginnen kan, maar dan dient men de vier resterende avonden achtereen te

wandelen.

Het inschrijfgeld is 5 euro, een dagkaart kost 2,50. Het inschrijfgeld voor groepen (minimaal 10 personen) is 3. De laatste avond vrijdag 18 mei is de feestelijke binnenkomst nabij de Brink en de medaille-uitreiking in Café Ensing. Tevens is er gelegenheid de wandelaars die naar de finish komen een bloemetje of presentje aan te bieden. Nadere inlichtingen: telefoon (06) 28726757 of (06) 22451212.