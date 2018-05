Nietap Terheijl 325 jaar

Op de keukentafel bij vicevoorzitter Wijke Winter-Velting thuis ligt het programma van de feestweek al ter inzage. Vier dagen feest, wat staat er allemaal te gebeuren? “Voor iedereen wat,” zegt ze. Een versierde fietsen optocht en disco voor de kinderen; een dropping voor de tieners. Cabaret, toneel en een puzzeltocht op de fiets voor de volwassenen. Voor iedereen zijn de Highland Games, waarin de verschillende straten van Nietap de strijd met elkaar kunnen aangaan. Een barbecue ook, en een fair op de voormalige Hertenkamp. En dan is deze opsomming nog niet compleet. Ze werken er al ruim een jaar aan, maar het komt nu wel heel dichtbij. Van 18 tot 23 juni gaat het gebeuren.

Eigenlijk is het best bijzonder, mijmert Winter-Velting. Nietap is een forensendorp, goed beschouwd. Er is nauwelijks bedrijvigheid en maar een paar winkels. Toch is zeker 85% van de bewoners lid van de Buurtschap. Een buurtschap, leert Wikipedia, is een kleine bewoonde plaats met een eigen naam maar zonder duidelijk centrum. Dat klopt, als je niet beter weet zou je denken dat Nietap Terheijl een onderdeel van Leek is.

Geen Leek

“’t Is hier absoluut geen Leek” briest voorzitter Koos Strijker. “We zitten hier in het noordelijkste puntje van Drenthe.” En dus heeft Nietap 10 eigen verenigingen, en een eigen basisschool de Flint. Die ook wat te vieren heeft dit jaar, want ze bestaan 140 jaar en de rommelmarkt op het schoolplein 40 jaar.

Wat is het geheim van De Buurtschap? Nieuwkomers worden persoonlijk benaderd door de wijkcoördinatoren, en € 10,- contributie is niet veel als je daar een kermis, Pinkstermarkten andere feestelijkheden voor terugkrijgt. Toch merkten ze hier ook wel dat de belangstelling voor zeskamp of playbackshow wat inzakte. Hyves en Facebook leveren ook sociale contacten, of niet soms?

Oppervlakkig

“Echt niet! Als ik zie wat daar gedeeld wordt, dat is zo oppervlakkig. Echte ontmoetingen, daar gaat veel meer kracht van uit,” weet Strijker. Winter-Velting denkt dat meer mensen dat beginnen in te zien. Al kan het ook komen doordat er nieuwe activiteiten worden bedacht. Zoals bijvoorbeeld ‘Nietap snapt ‘t’. Sieger Zoutman is hier de bedenker van, in teamverband moeten er allerlei verschillende opdrachten worden uitgevoerd.

Nieuw is ook de Open Deur Route op 16 en 17 juni, het weekend voorafgaand aan de feestweek. Drie creatieve inwoners, Tiedia Dussel, Joke Klaveringa en Henny Zikken benaderden De Buurtschap met dit idee: een route langs 22 locaties waar 33 deelnemers laten zien wat ze in huis hebben op het gebied van de schone kunsten. Schilders, beeldhouwers, fotografen, musici en schrijvers – amateurs en profs, “we noemen het met opzet geen kunstroute.”

Fruitbomen

Textiele werkvormen en historische fruitbomen zijn er ook te zien en een kookschool pakt uit met lekkere hapjes. Want dat is óók allemaal te vinden in Nietap Terheijl en de moeite waard om te gaan zien. Motto: deel je passie met de Nietapsters!

Wat dan ook weer leuk is voor bewoners die niet zo van spelletjes houden. “Diversiteit is belangrijk,” beamen Strijker en Winter-Velting. “Voor elke categorie is er wel iets.” Als de Nietapsters elkaar maar blijven ontmoeten. “Dat is zo dankbaar. Je ziet mensen genieten. Er gaat niets boven elkaar echt ontmoeten.” Meer informatie: www.nietap-terheijl.nl/buurtschap- nietap-terheijl/jaarprogramma/307- 18-t- m-23- juni-feestweek Op de foto het bestuur, voorzitter Koos Strijker, vice-voorzitter Wijke Winter-Velting, secretaris Peter Wolters, vice-secretaris Linda Kant, penningmeester Jan Smit, vice-penningmeester, Lex Groenewold en Esmeralda Bolt, lid.