Beschilderde B&B in Altena

De opening valt samen met de Open Atelier Route Noordenveld, waar ’t Beschilderde Huis ook aan meedoet. Gasten kunnen al anderhalf jaar terecht bij ’t Beschilderde Huis voor logies en ontbijt, maar een officiële opening was er eigenlijk nooit geweest.

Eigenares Johanneke Dun vindt dat nu wel eens tijd worden. ’t Beschilderde Huis onderscheidt zich van andere B&B’s doordat elke kamer z’n eigen sfeer en uitstraling heeft. Zoals de naam al doet vermoeden spelen beschilderingen hier een belangrijke rol in. Maar er is meer. ’t Beschilderde Huis wordt ook bewoond door de poppen van Johanneke’s poppentheater.

Geïnteresseerde gasten kunnen een voorstelling van het poppentheater meemaken. Johanneke geeft voorstellingen in het Nederlands en het Engels.

Tijdens de opening vinden tal van activiteiten plaats. Belangstellenden worden rondgeleid en Johanneke speelt fragmenten uit ‘The Wizard of Oz’, ‘Stripes for tea’ en de nieuwe voorstelling ‘The secret garden’. 't Beschilderde Huis is gevestigd aan de Lieverseweg 3 in Altena. Het open huis is van 12.00 tot 17.00 uur. Meer informatie: www.johannekedun.nl